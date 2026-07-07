Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Freude und auch etwas Wehmut

  07.07.2026 Kaisten
Wunschballone werden von den Sechstklässlern fliegen gelassen. Fotos: zVg
Wunschballone werden von den Sechstklässlern fliegen gelassen. Fotos: zVg

Schulschlussfeier in Kaisten

Nach einer vielseitigen und farbenfrohen Ausstellung von Arbeiten und Videoclips der Klassen in ihren Klassenzimmern fand die traditionelle Verabschiedung der Sechstklässler in die Oberstufe statt – ein freudiges Ereignis, das jedoch auch etwas Wehmut ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote