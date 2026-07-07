Freude und auch etwas Wehmut

Nach einer vielseitigen und farbenfrohen Ausstellung von Arbeiten und Videoclips der Klassen in ihren Klassenzimmern fand die traditionelle Verabschiedung der Sechstklässler in die Oberstufe statt – ein freudiges Ereignis, das jedoch auch etwas Wehmut ...

Schulschlussfeier in Kaisten

Nach einer vielseitigen und farbenfrohen Ausstellung von Arbeiten und Videoclips der Klassen in ihren Klassenzimmern fand die traditionelle Verabschiedung der Sechstklässler in die Oberstufe statt – ein freudiges Ereignis, das jedoch auch etwas Wehmut mitschwingen liess.

Die Vorbereitung einer solchen Schulschlussfeier in der ohnehin hektischen Abschlusszeit vor den Sommerferien mit zahlreichen Eltern, Grosseltern und Geschwistern erfordert eine präzise Organisation im Vorfeld. Stephanie Schneider machte sich mit Herzblut und mit Hilfe einer weiteren Fachlehrperson, Geo Abraham, an die Planung der Schulschlussfeier 2026 – es ist nicht immer leicht, alles unter einen Hut zu bringen, sodass es für alle stimmt und reibungslos ablaufen kann. Die Lehrpersonen freuen sich jeweils schon lange im Voraus auf die Feier und bereiten sich mit ihren Kindern gerne und mit viel Einfallsreichtum darauf vor. Dies auch, weil sie wissen, dass die Eltern interessiert sind und in Scharen das Schulhaus besuchen werden, um die Arbeiten ihrer Kinder zu bewundern und sich schliesslich gemeinsam von den Sechstklässlern zu verabschieden. Auch dieses Jahr tat der heisse, sonnige Nachmittag der Feier keinen Abbruch. Zwischendurch sorgte ein kühlendes Getränk, das Schulleiter Simon Wullschleger zusammen mit Gemeinderätin Manuela Merkofer (Ressort Schule) persönlich servierte, für Abkühlung und bot die Möglichkeit für einen Schwatz unter Eltern, Kindern, Schulbehörde und weiteren Besuchern.

In der prall gefüllten Mehrzweckhalle sorgte Michael Büchi mit seinen Perkussionsschülern für einen stimmungsvollen Auftakt, bevor die Sechstklässler mit weiteren musikalischen Darbietungen begeisterten. Zum Abschluss konnten die Kinder die obligatorischen Weggen entgegennehmen und die Abgänger der drei sechsten Klassen liessen die Ballons mit ihren Wünschen für die Zukunft steigen. (mgt)