Füreinander da sein

Gut besuchte 1. August-Feier in Kaisten

Gemeinschaft leben, Verantwortung wahrnehmen sowie respektvoller Umgang miteinander sind für Christoph Riner wichtige Werte in unserer Gesellschaft. An der Bundesfeier in Kaisten forderte der Zeiher SVP-Nationalrat dazu auf, sich Zeit füreinander zu nehmen.

Susanne Hörth

Gemeinschaft geniessen, reden und einander zuhören sowie zusammen lachen: An der 1. August-Feier in Kaisten betonte Christoph Riner das in seiner Rede nicht nur, es wurde auch aktiv gelebt. «Ein gutes Gespräch, ein besonderes Erlebnis: das sind die Momente, die bleiben und unser Leben wirklich reich machen», zeigte sich der SVP-Nationalrat aus Zeihen überzeugt. Menschen seien es auch, die sich für unsere heutige Schwei stark gemacht hätten und Verantwortung übernommen hätten. Unserem Land mit all seinen Werten wie Freiheit, Sicherheit, Mitbestimmungsrecht, Vielfalt, Traditionen und Brauchtümer müsse stets Sorge getragen werden. «Jetzt liegt die Verantwortung bei uns», so Christoph Riner. Nicht einfach die Politik oder die Wirtschaft seien es, die den Staat zusammenhalten. «Es sind die Menschen. Menschen wie Sie. Leute, die in Vereinen mitmachen, Zeit für andere investieren, ein Fest organisieren und Menschen, die den Zusammenhalt leben. Das ist die Schweiz.» Sein Wunsch bis zum nächsten 1. August: «Ich fände es wunderschön, wenn jede und jeder von Euch bis dann immer wieder jemandem eine kleine Freude bereitet.» Es müsse nichts Grosses sein, aber etwas fürs Herz. Beispielsweise ein Gespräch, ein Besuch, eine Umarmung oder auch ein ehrlich gemeintes «Wie gohts der?». Sich Zeit zu schenken, sei etwas vom Wertvollsten. Gemeindeammann Oliver Brem hatte in seiner Begrüssung die gelebte Gemeinschaft ebenfalls betont. «Der Zusammenhalt, der Respekt und das Miteinander – das ist die DNA unseres Dorfes.»

Für die Organisation der Feier, die von der Alphorngruppe und der Musikgesellschaft umrahmt wurde, zeichnete die Schützengesellschaft Kaisten verantwortlich. Ab 17 Uhr luden die Köhlerfreunde Kaisten zudem in die Festwirtschaft im Mitteldorf ein. Ein Angebot, das sehr gut genutzt wurde.