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Freigabe für zwei Schlüsselprojekte

  21.03.2026 Eiken
Auf diesem Gebiet wird voraussichtlich ab diesem Sommer Kies abgebaut und sauberes Aushubmaterial eingelagert. Foto: Archiv: sh
Auf diesem Gebiet wird voraussichtlich ab diesem Sommer Kies abgebaut und sauberes Aushubmaterial eingelagert. Foto: Archiv: sh

Die Gemeinde Eiken bewilligt grosse Bauvorhaben

Die Ansiedlung von Bachem und die neue Deponie für sauberen Aushub der AGSM kommen voran: Beide Projekte haben zentrale Bewilligungen erhalten und markieren wichtige Schritte für die regionale Entwicklung.

Susanne ...

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