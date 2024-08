Freie Fahrt für die Traktoren

Während dem Landmaschinen-Treffen ruhen die Bauarbeiten

Im Böztaler Ortsteil Effingen gehören Baumaschinen seit Monaten zum Ortsbild. Für ein paar Tage räumen sie jetzt das Feld und machen Platz – für die Oldtimer-Landmaschinen, die zum Treffen ins Dorf kommen.

Simone Rufli

Seit November 2023 wird an der Kantonsstrasse (K480) zwischen dem Böztaler Ortsteil Effingen und dem Nachbardorf Zeihen gebaut. Nach Abschluss der Arbeiten im Untergrund wird ein lärmarmer Belag eingebaut, die Bushaltekanten sind angepasst und die Kreuzung Bözberg-/Bahnhofstrasse wird zu einem Kreisel umgebaut. Während der Bauzeit wird der Verkehr einspurig mit einer Lichtsignalanlage geführt.

Unterbruch zum Etappenwechsel

Die Baumaschinen und mit ihnen das Lichtsignal im Innerortsbereich sollen nun mit dem Etappenwechsel vom 31. Juli bis zur Wiederaufnahme der Bautätigkeit am 5. August weichen, wie Projektleiter Philipp Kohler von der Tiefbauabteilung im kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt auf Anfrage erklärt. «Damit wird die Fahrt für die Traktoren frei», so Kohler. Worte, die Böztals Vizeammann Andreas Thommen gerne hört. «Darauf haben wir gehofft», so Thommen, der selbst in Effingen zu Hause ist.

Unplanmässiger Mehraufwand

Zum Stand der Bauarbeiten meint Philipp Kohler: «Inzwischen ist bereits mehr als die Hälfte der Arbeiten getan.» Nach einer anfänglichen Verzögerung von rund vier Wochen befinde man sich wieder im Zeitplan. Zur Verzögerung war es gleich in der ersten Etappe gekommen, und zwar aufgrund des schlechten Wetters, vor allem aber, weil im Bereich der Kreuzung in Effingen alte Schichten mit entsprechend alten Werkleitungen zum Vorschein gekommen waren. «Das führte zu einem unplanmässigen Mehraufwand», so Kohler. «Im März dieses Jahres konnte die erste Etappe mit den Werkleitungen für die Gemeinde dann aber abgeschlossen werden.»

Deckbelag im Sommer 2025

Je nach dem weiteren Verlauf der Arbeiten im Ausserortsbereich Richtung Zeihen wird die Bauequipe Mitte oder Ende November 2024 an die Kreuzung in Effingen zurückkehren. «Dann für die elektrischen Leitungen der AEW», so Kohler «und schliesslich für den Bau des Kreisels». Platz sei genug vorhanden, an den Randsteinen müsse nichts verändert werden. Der Kreisel werde ein medizinal-pillenförmiges Zentrum bekommen, «nicht ganz rund». Läuft alles nach Plan, werden die Bauarbeiten an der K480 im Sommer 2025 mit dem Auftragen des neuen Deckbelags abgeschlossen. «Das wird dann noch einmal mit Einschränkungen verbunden sein.»