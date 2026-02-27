Frauenturnverein will Chalet mieten

Kürzlich fand im Restaurant Oliv & Sweet Seduction die 47. GV des Frauenturnvereins Kaisten statt. Präsidentin Corinne Vogt begrüsste die aktiven Turnerinnen, aktiven Ehrenmitglieder sowie den Vertreter des ...

47. Generalversammlung des Frauenturnvereins Kaisten

Kürzlich fand im Restaurant Oliv & Sweet Seduction die 47. GV des Frauenturnvereins Kaisten statt. Präsidentin Corinne Vogt begrüsste die aktiven Turnerinnen, aktiven Ehrenmitglieder sowie den Vertreter des Turnvereins herzlich zur Versammlung. Die Präsidentin präsentierte den Jahresbericht in Form einer abwechslungsreichen Fotoshow, die die zahlreichen Aktivitäten des vergangenen Vereinsjahres nochmals lebendig werden liess. Der Bericht wurde mit grossem Applaus angenommen.

Die Berichte der Technischen Leitung, Karin Finkbeiner, Rahel Näf für den Schnurball, Madlen Winter für das MuKi-Turnen sowie Evelyn Reina zur Vereinsreise liessen den Blick ebenfalls auf ein aktives und vielseitiges Jahr zurückschweifen. Kassierin Patricia Amsler erläuterte die Jahresrechnung 2025, bei der eine Vermögenszu nahme erreicht wurde.

Im Mitgliederbestand gab es Veränderungen: Eine Turnerin durfte neu aufgenommen werden, während mehrere Austritte zu verzeichnen waren. Der Verein zählt neu 21 aktive Mitglieder (davon 4 aktive Ehrenmitglieder) sowie zahlreiche Ehren- und Passivmitglieder. Ein wichtiges Traktandum bildete die erneute Anpassung der Statuten aufgrund übergeordneter Verbandsvorgaben, die einstimmig angenommen wurden.

Neues Leben für das Chalet der Kirchgemeinde

Ein zukunftsweisender Entscheid fiel beim Traktandum zur Miete des Chalets der Kirchgemeinde als neues Vereinslokal des FTV Kaisten. Das Chalet bietet Raum für Anlässe, Versammlungen und gesellige Treffen und schafft einen festen Ort für Gemeinschaft und Vereinsleben mitten im Dorf. Bei den Wahlen wurde neu Bettina Sailer als Beisitzerin gewählt. Alle anderen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Ein besonderer Höhepunkt waren die Ehrungen: Karin Finkbeiner und Patricia Amsler wurden für 15 Jahre Leiterinnentätigkeit geehrt. Mehrere Turnerinnen durften zudem beeindruckende Jubiläen feiern – von 25 bis hin zu 45 Jahren Vereinszugehörigkeit: Theres Leder und Christine Major (25 Jahre), Susi Pappacena (30 Jahre), Annarös Merkofer (40 Jahre) Brigitta Portmann und Inge Fischer (45 Jahre). Zum Abschluss wurde das abwechslungsreiche Jahresprogramm vorgestellt und einstimmig angenommen. Mit viel Gemeinschaftssinn, Engagement und Freude blickt der Frauenturnverein Kaisten motiviert ins neue Vereinsjahr. (mgt)