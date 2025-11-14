Immobilien
Für politische Machtkämpfe missbraucht

  14.11.2025 Leserbriefe

Zur Kaiseraugster Gemeindepräsidenten-Wahl vom 30. November.

Die Nachbarschaftshilfe KaiseraugstPlus ist ein politisch neutraler Verein. Ohne Rücksprache hat Oliver Jucker für seine Wahlkampagne die Bevölkerung von Kaiseraugst wissen ...

