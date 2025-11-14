Für politische Machtkämpfe missbraucht

Die Nachbarschaftshilfe KaiseraugstPlus ist ein politisch neutraler Verein. Ohne Rücksprache hat Oliver Jucker für seine Wahlkampagne die Bevölkerung von Kaiseraugst wissen ...

Zur Kaiseraugster Gemeindepräsidenten-Wahl vom 30. November.

Die Nachbarschaftshilfe KaiseraugstPlus ist ein politisch neutraler Verein. Ohne Rücksprache hat Oliver Jucker für seine Wahlkampagne die Bevölkerung von Kaiseraugst wissen lassen, dass er beim Lottospiel im Violahof anzutreffen sei. Den Lottomatch organisiert unser Verein alljährlich für seine Mitglieder und für interessierte Kaiseraugster. Als Präsidentin des Vereins kann ich diese Unverfrorenheit nicht dulden, unseren Verein für «politischen Machtkämpfe» zu missbrauchen. Wir legen grossen Wert darauf, unseren Ehrenkodex «Solidarität und gegenseitige Hilfe» zu leben.

CORDULA VOGLER, KAISERAUGST