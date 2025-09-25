Frick benötigt in den nächsten Jahren Gemeinderäte, welche die Anliegen und Probleme der Bevölkerung und der Politik kennen. Die sich mit Herzblut einsetzen und die Fricker Interessen mit Weitsicht vertreten. Wenn es unbequem ist, auch wenn es müh- sam wird. ...

Frick benötigt in den nächsten Jahren Gemeinderäte, welche die Anliegen und Probleme der Bevölkerung und der Politik kennen. Die sich mit Herzblut einsetzen und die Fricker Interessen mit Weitsicht vertreten. Wenn es unbequem ist, auch wenn es müh- sam wird. Deshalb für Kontinuität und starke Entscheidungen wieder in den Gemeinderat: Eugen Voronkov und als Gemeindeammann: Daniel Suter! Als Erinnerung und Wahlparole der FDP-Frick: Ja zum Projektierungskredit zum Ersatzneubau. Legen Sie am Wochenende ein Ja in die Urne: für fundierte und effiziente Lösungen mit Weitsicht! www.ja-frick.ch

OLIVIER KREIS, FDP-ORTSPARTEIPRÄSIDENT