Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Für gewisse Jugendliche ist körperliche Arbeit ein Hemmnis»

  23.11.2025 Wirtschaft
Das eigene Tagwerk wird sichtbar. Foto: iStock
Das eigene Tagwerk wird sichtbar. Foto: iStock

Das Maler- und Gipsergewerbe spürt den Fachkräftemangel deutlich, von einem Rückgang an Lernenden ganz zu schweigen. Wie reagiert die Branche? Simon Steinmann, Präsident des kantonalen Verbands, gibt Antworten.

Ronny Wittenwiler

...
X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote