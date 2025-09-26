Für Eva Staubli-Mahrer, Gemeinderätin

Für Eva Staubli-Mahrer, Gemeinderätin26.09.2025 Leserbriefe
Im Gemeinderat benötigt Möhlin keine Quotenfrau, sondern eine Frau mit der Persönlichkeit, den Fähigkeiten und dem Engagement von Eva Staubli-Mahrer. Daher schenke ich ihr mein Vertrauen und gebe ihr meine Stimme.
MARIA-PIA SCHOLL, MÖHLIN
Im Gemeinderat benötigt Möhlin keine Quotenfrau, sondern eine Frau mit der Persönlichkeit, den Fähigkeiten und dem Engagement von Eva Staubli-Mahrer. Daher schenke ich ihr mein Vertrauen und gebe ihr meine Stimme.
MARIA-PIA SCHOLL, MÖHLIN