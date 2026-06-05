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Für eine offene und selbstbewusste Schweiz

  05.06.2026 Leserbriefe

Zur Abstimmung über die «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)»

In Bezug auf die bevorstehende Abstimmung zur 10-Mio-Schweiz höre ich im Fricktal auch mal den Satz: «Ich fühle mich nicht mehr daheim hier.» ...

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