Für eine klare und verlässliche Gemeindeführung

Am 30. November treffen wir eine wichtige Entscheidung für die Zukunft von Zeiningen. In einer Zeit, in der politische Aussagen oft vage bleiben, ist es umso bedeutender, Kandidaten zu unterstützen, die nachvollziehbar aufzeigen, wofür sie stehen und wie sie unser Dorf ...

Am 30. November treffen wir eine wichtige Entscheidung für die Zukunft von Zeiningen. In einer Zeit, in der politische Aussagen oft vage bleiben, ist es umso bedeutender, Kandidaten zu unterstützen, die nachvollziehbar aufzeigen, wofür sie stehen und wie sie unser Dorf weiterentwickeln möchten.

Alexander Kohler überzeugt durch eine offene, transparente Haltung und durch sein Bewusstsein für Verantwortung gegenüber der Bevölkerung. Thomas Börlin legt Wert auf sachliche, ausgewogene Entscheidungen und verfolgt eine klare Linie, frei von unnötigen politischen Gräben. Beide treten mit einer Haltung an, die Orientierung bietet und Vertrauen schafft. Zeiningen braucht Menschen, die sich mit Überzeugung für gemeinsame Lösungen einsetzen und bereit sind, schwierige Themen verantwortungsvoll anzupacken. Genau diese Verlässlichkeit sehe ich bei diesen beiden Kandidaten. Darum empfehle ich: Alexander Kohler als Gemeindepräsident und Thomas Börlin für den Gemeinderat. Sie stehen für Klarheit, Stabilität und eine zukunftsorientierte Zusammenarbeit.

MATTHIAS HERZOG, ZEININGEN