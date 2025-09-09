Immobilien
Für ein starkes Kaisten – mit Robert Augat und Markus Schmidli

  09.09.2025 Leserbriefe

Am 28. September finden in Kaisten die Gesamterneuerungswahlen statt. Als engagierter Bürger und Mitglied der FDP-Ortspartei möchte ich zwei Kandidaten besonders empfehlen: Robert Augat für den Gemeinderat und Markus Schmidli für die Finanzkommission. Beide sind nicht nur ...

