Für ein starkes Kaisten – mit Robert Augat und Markus Schmidli

Am 28. September finden in Kaisten die Gesamterneuerungswahlen statt. Als engagierter Bürger und Mitglied der FDP-Ortspartei möchte ich zwei Kandidaten besonders empfehlen: Robert Augat für den Gemeinderat und Markus Schmidli für die Finanzkommission. Beide sind nicht nur Mitglieder der FDP-Ortspartei, sondern auch Persönlichkeiten mit klaren Werten, hoher Fachkompetenz und langjähriger Führungserfahrung. Ich habe erfahren, wie sie sich mit eigenem Willen, Durchsetzungsstärke und klarem Blick für das Wesentliche engagieren, nicht für persönliche Interessen, sondern für das Wohl unserer Gemeinde.

Robert Augat bringt als eidg. diplomierter Experte in Rechnungslegung und Controlling sowie Verwaltungsrat mit Diplom genau das Know-how mit, das im Gemeinderat gefragt ist. Er denkt strategisch, handelt verantwortungsvoll und ist bereit, zukünftig auch Verantwortung für die Gemeinde Kaisten zu übernehmen.

Markus Schmidli überzeugt mit seiner Erfahrung als eidg. diplomierter Bankfachexperte und ehemaliges Mitglied der Finanzkommission Laufenburg. Er versteht Gemeindefinanzen nicht nur technisch, sondern auch politisch und bringt die nötige Unabhängigkeit und Klarheit mit, um auch schwierige Entscheidungen zu treffen.

Beide bekennen sich klar zur FDP und zu einer Politik, die auf Eigenverantwortung, Transparenz und nachhaltige Entwicklung setzt. Ich bin überzeugt, mit Robert Augat und Markus Schmidli stärken wir Kaisten – fachlich, menschlich und politisch. Aus allen diesen Gründen und meiner Überzeugung empfehle ich, Robert Augat in den Gemeinderat und Markus Schmidli in die Finanzkommission Kaisten zu wählen.

ROBERT WEISS, KAISTEN