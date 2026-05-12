Für ein starkes Fricktal

Das Fricktal lebt von Menschen, die anpacken. Familien, Bauernfamilien und das Gewerbe leisten jeden Tag ihren Beitrag, damit unsere Region lebenswert bleibt. Genau deshalb braucht es auch beim Thema Nachhaltigkeit Lösungen mit gesundem Menschenverstand – statt immer mehr ...

Das Fricktal lebt von Menschen, die anpacken. Familien, Bauernfamilien und das Gewerbe leisten jeden Tag ihren Beitrag, damit unsere Region lebenswert bleibt. Genau deshalb braucht es auch beim Thema Nachhaltigkeit Lösungen mit gesundem Menschenverstand – statt immer mehr Vorschriften und Bürokratie. Viele Betriebe und Familien spüren die steigenden Kosten und Auflagen direkt im Alltag. Wer arbeitet, investiert und Verantwortung übernimmt, soll nicht ständig zusätzlich belastet werden. Nachhaltigkeit darf nicht bedeuten, unsere Wirtschaft und unsere Bevölkerung zu schwächen. Die Nachhaltigkeitsinitiative setzt hier ein wichtiges Zeichen. Sie verbindet Umwelt, Wirtschaft und soziale Verantwortung, statt sie gegeneinander auszuspielen. Dazu gehört auch eine ehrliche Diskussion über das Bevölkerungswachstum.

Immer mehr Menschen bedeuten mehr Druck auf Wohnraum, Verkehr, Infrastruktur und Umwelt. Deshalb braucht es rechtzeitig Massnahmen, bevor die Schweiz die Grenze von 10 Millionen Einwohnern überschreitet. Denn Nachhaltigkeit heisst auch: eine Zukunft für unsere Familien, unsere Landwirtschaft und unser Gewerbe. Darum: Ja zur Nachhaltigkeitsinitiative – für ein starkes und lebenswertes Fricktal.

URS SCHNYDER, RHEINFELDEN