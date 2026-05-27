Für ein sicheres Möhlin

Bei der Abstimmung in Möhlin geht es nicht um ein generelles Tempo 30 und auch nicht um eine Verlangsamung aller Hauptachsen. Es geht um Wohn- und Quartierstrassen – also um jene Strassen, an denen Menschen wohnen, Kinder unterwegs sind und sich Fussgänger, Velofahrer und Autos den gleichen Raum teilen. Gerade deshalb sollte die Diskussion sachlich und faktenbasiert geführt werden. Die Sicherheitswirkung von Tempo 30 ist gut dokumentiert. Untersuchungen der BFU zeigen, dass in Tempo-30-Zonen schwere Unfälle deutlich reduziert werden können. Der Unterschied liegt nicht nur in der Zahl auf dem Schild: Der Anhalteweg bei 50 km/h ist nahezu doppelt so lang wie bei 30 km/h. Das bedeutet mehr Reaktionszeit und mehr Sicherheit – besonders für Kinder, ältere Menschen sowie den Fuss- und Veloverkehr. Auch beim Lärm zeigen Studien klare Vorteile. Bereits die Reduktion von 50 auf 30 km/h kann die Lärmbelastung spürbar senken. Für Anwohnende bedeutet das mehr Ruhe und eine bessere Wohnqualität. Oft wird argumentiert, Tempo 30 führe zu grossen Zeitverlusten. Die Untersuchungen zeigen jedoch ein anderes Bild: Innerorts werden Reisezeiten vor allem durch Kreuzungen, Lichtsignale, Kreisverkehre und Verkehrsaufkommen bestimmt. Der Einfluss von Tempo 30 auf Quartierstrassen ist vergleichsweise gering. Wichtig ist auch: Die Vorlage in Möhlin betrifft nicht die grossen Verkehrsachsen. Niemand will die Mobilität im Dorf einschränken. Es geht um Strassen mit Wohncharakter, Schulwegen und Quartieren. Die eigentliche Frage lautet deshalb: Ist Tempo 50 auf Wohnstrassen heute noch zeitgemäss? Viele Gemeinden in der Schweiz haben diese Frage bereits beantwortet und gute Erfahrungen gemacht. Mehr Sicherheit, weniger Lärm und kaum Auswirkungen auf die Erreichbarkeit.

MIKE FORTER, MÖHLIN