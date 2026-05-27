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Für ein sicheres Möhlin

  27.05.2026 Leserbriefe

Bei der Abstimmung in Möhlin geht es nicht um ein generelles Tempo 30 und auch nicht um eine Verlangsamung aller Hauptachsen. Es geht um Wohn- und Quartierstrassen – also um jene Strassen, an denen Menschen wohnen, Kinder unterwegs sind und sich Fussgänger, Velofahrer und ...

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