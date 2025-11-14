Für ein faires Miteinander auf unseren Strassen

Eigentlich ist es ganz einfach: Mit der Einführung von Tempo 30 erhöht sich die Sicherheit im Strassen-Verkehr, haben wir weniger Lärm und erzielen so eine Aufwertung des öffentlichen Raums. Neben den Motorfahrzeugen müssen auch die Fussgänger, die Schulkinder ...

Eigentlich ist es ganz einfach: Mit der Einführung von Tempo 30 erhöht sich die Sicherheit im Strassen-Verkehr, haben wir weniger Lärm und erzielen so eine Aufwertung des öffentlichen Raums. Neben den Motorfahrzeugen müssen auch die Fussgänger, die Schulkinder mit und ohne Trottis, Velofahrende (immer öfter auch mit Anhängern) und Leute mit Kinderwagen oder Hunden sicher auf unseren Dorfstrassen verkehren können.

Die vom Gemeinderat Kaisten vorgelegte Vorlage für eine flächendeckende Einführung wird diesem Anliegen gerecht, sie ist nötig und nicht zu teuer. Sie dient dem einvernehmlichen Zusammenleben im Dorf. Nach erfolgter Zustimmung an der Gemeindeversammlung braucht es dazu noch ein Ja an der Urne.



ALBI GASSMANN, KAISTEN