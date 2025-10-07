Am 29. Oktober, findet um 18 im Kulturellen Saal in Eiken das nächste «Forum Sisslerfeld – wie wird das Sisslerfeld attraktiv, lebenswert und nachhaltig?» statt.

Damit die Ziele des regionalen Sachplans wie hohe Freiraumqualität, Begegnungsorte oder bauliche Qualität auch im Arbeitsplatzgebiet umgesetzt werden, braucht es verbindliche Regelungen für die Bau- und Nutzungsordnungen (BNO) der Gemeinden. Am Forum gibt es einen «Blick in die Werkstatt» zum Stand der Überlegungen und die Möglichkeit, Ideen und Anliegen dazu einzubringen. Wie immer wird auch über weitere aktuelle Themen informiert. Eingeladen sind alle Interessierten aus den vier Gemeinden sowie der Stadt Bad Säckingen. Bereits heute können sich Interessierte für die Veranstaltung auf www.sisslerfeld.choder in den jeweiligen Gemeindehäusern anmelden. Die Veranstaltung dauert von 18 bis 20 Uhr mit anschliessendem Apéro. Die Gemeinderäte der vier Gemeinden und der Bürgermeister der Stadt Bad Säckingen freuen sich auf eine erneut rege Teilnahme. (mgt)