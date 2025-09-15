Immobilien
Fünf Wasserleitungsbrüche in zwei Wochen

  15.09.2025
Teilnehmer des «Wasserleitungsbruch-Spaziergangs» steigen in die sechs Meter tiefe Doline hinab. Links die reparierte Wasserleitung. Foto: Christian Horisberger
Teilnehmer des «Wasserleitungsbruch-Spaziergangs» steigen in die sechs Meter tiefe Doline hinab. Links die reparierte Wasserleitung. Foto: Christian Horisberger

Bei Reparaturarbeiten im Rebgebiet wurde eine Höhle freigelegt

Nach einer Häufung von Wasserleitungsbrüchen hat die Gemeinde Buus zu einem Abendspaziergang zum Thema eingeladen. Die Kernbotschaft: Das Leitungsnetz ist nicht marode.

Christian Horisberger – ...

