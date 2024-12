Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) war am Freitagnachmittag, 6. Dezember, an einem Grenzübergang in Basel auf den einreisenden Fiat Panda aufmerksam geworden. Abklärungen zeigten, dass dessen Kontrollschild als entwendet im Fahndungsregister ausgeschrieben war. Als ...