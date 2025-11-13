Fleisch gesucht und Gras gefunden

Bei einer Hausdurchsuchung im Raum Lenzburg haben Ermittler des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) mit Unterstützung der Kantonspolizei Aargau eine Tonne geschmuggeltes Fleisch, 6'000 Hanfpflanzen und 180 Kilo-gramm THC-haltige Blüten sichergestellt. Eine Person konnte festgenommen werden.

Im Rahmen von Ermittlungen des BAZG zur Bekämpfung des organisierten Fleischschmuggels wurde im Raum Lenzburg eine Hausdurchsuchung in einem Industriegebäude durchgeführt. Dabei konnte das dort vermutete Schmuggelfleisch sichergestellt werden, insgesamt rund 1000 Kilogramm, mehrheitlich Kalbfleisch. Zusätzlich stiessen die Ermittler unerwarteterweise auch auf eine illegale Hanfplantage mit rund 6000 Pflanzen und 180 Kilogramm THC-haltigen Blüten. Eine Person wurde vor Ort festgenommen.

In Bezug auf den Fleischschmuggel führt das BAZG ein weiterhin hängiges Strafverfahren. Die festgenommene Person sowie die Betäubungsmittel wurden zuständigkeitshalber von der Kantonspolizei Aargau für weitere Ermittlungen übernommen. Die Staatsanwaltschaft Aargau hat in diesem Zusammenhang ein Strafverfahren eröffnet. Die Hausdurchsuchung fand im März 2025 statt. Aus Rücksicht auf laufende Ermittlungen wurde mit der Kommunikation zugewartet.