Flächendeckendes Tempo 30 in Kaisten abgelehnt

In der Referendumsabstimmung wurde Tempo 30 vom Kaister Stimmvolk mit 612 Nein- gegen 498 Ja-Stimmen abgelehnt.



Eigentlich wollte der Kaister Gemeinderat an der diesjährigen Sommergemeindeversammlung Tempo 30 in einem ersten Schritt in einigen Gemeindestrassen einführen. Die Kaister Gemeindeversammlung verlangte in einem Abänderungsantrag die flächendeckende Einführung in allen Quartieren. Dieser Antrag wurde mit 71 Ja-Stimmen gegen 67 Nein-Stimmen knapp angenommen.

Mit 288 Unterschriften kam dann das Referendum zustande. An der Urne vom heutigen Sonntag hat das Kaister Stimmvolk die Einführung von flächendeckendem Tempo 30 mit 612 Nein- gegen 498 Ja-Stimmen bachab geschickt. Die Stimmbeteiligung lag bei 56,6 Prozent. (sh)