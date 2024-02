Flammende Schriften auf dem Homberg und Limperg

Während die Oberen in ihren markanten Feuerzeichen ihre künstlerischen Darstellungen dem Restaurant Krone in Wittnau widmeten, setzten die Unteren ein Sujet in Verbindung mit dem Bewusstsein für die globale Erwärmung, symbolisiert durch ein Thermometer.

Claudia Uebelmann

Das milde wechselhafte, aber dennoch trockene Wetter am Sonntag begleitete die engagierten Teilnehmer des Wittnauer Fasnachtsfeuers, als um 20 Uhr der Böllerschuss über den Homberg hallte. Es war das Zeichen, die Fachteln zu entzünden und die kunstvollen Sujets zu enthüllen. Anschliessend zogen die Oberen und Unteren mit schwingenden Fachteln und dem lauten Schlachtruf «Bürli Bürli Rai ab …» hinunter ins Dorf, wo beide beeindruckenden Darbietungen bewundert werden konnten.

Die Oberen lenkten ihre leuchtenden Kunstwerke in diesem Jahr auf das Restaurant K rone in Wittnau, welches seit insgesamt 50 Jahren von der Familie Schmid geführt wird und seit drei Jahrzehnten unter der Bewirtung von Barbara und Michel Schmid steht. Die Unteren hingegen wählten ein Sujet, das in Verbindung mit der globalen Erwärmung steht und innerhalb des Fachtelzugs auf die angestrebte Reduktion des CO2-Ausstosses aufmerksam machte.

«Butzer»

Die Vorbereitungen für das beeindruckende Fasnachtsfeuer erstreckten sich über zwei Tage, da die Ober- und Unterdörfer ihre Feuer und Flammenbilder eigenständig organisierten. Dies erforderte die Errichtung rund 20 Meter langer und bis über zehn Meter hoher Holzgerüste für die Flammenbilder, das Binden von Bündeln aus mit Petroleum getränkten Baumwolllumpen sowie die Schaffung imposanter Feuertürme, auch als «Butzer» bekannt. Eine kleine Fest w i rtschaft sorg te sel bstverständlich dafür, dass das zahlreich pilgernde Publikum an den verschiedenen Schauplätzen mit Speisen und Getränken versorgt wurde.

Die Anzünder

In diesem Jahr verkündeten insgesamt fünf Paare, sowohl im Unterals auch im Oberdorf, dass sie im vergangenen Jahr den Bund fürs Leben geschlossen haben. Diese Paare agierten als «Anzünder» und spielten eine aktive Rolle in der Organisation. Zusätzlich hatten sie die Ehre, den «Butzer» und die Fackeln an den Sujets zu entzünden und trugen somit zur eindrucksvollen Inszenierung des Wittnauer Fasnachtsfeuers bei.

Das Fasnachtsfeuer verdeutlichte erneut den starken Gemeinschaftssinn und bleibt ein traditionsreiches bereicherndes Ereignis im Wittnauer Veranstaltungskalender.