Fitness in jedem Alter

Kaisten verfügt neu über eine Street-Workout-Anlage

Lernende der J. Rebmann AG sowie der Kaister Unterhaltsbetriebe haben in der ersten Dezemberwoche eine kleine Sportanlage für Jugendliche und Erwachsene erstellt.

Susanne Hörth

«So eine Anlage baut man im Leben wahrscheinlich nur einmal auf», meint Fiona Kläusler. Sie, Sulejman Gluhavicanin und Tobias Frey (alle drei Lernende bei der Kaister Bauunternehmung J. Rebmann AG) sowie Maximilian Stuefer (Lernender bei den Kaister Unterhaltsbetrieben) haben in der ersten Dezemberwoche vom Vorbereiten des Baugrundes, dem Setzen der Spielgeräte bis hin zu den Fallschutzmatten die neue Anlage erstellt und natürlich auch gleich ausprobiert.

Gemeinderatsmitglied Stephan Wiestner ist sich bewusst, dass der Name Calisthenics kaum aussprechbar ist. Er erklärte deshalb nochmals kurz den Sinn dieser Street-Workout-Anlage. «An den Geräten kann man spielerisch durch Eigengewichtstraining seine Muskeln auf bauen, beziehungsweise erhalten sowie das Gleichgewicht fördern.» Gemeinsam mit den ausführenden Lernenden, Verantwortlichen der Lehrbetriebe sowie Vertretungen der Jugendkommission Kaisten freute er sich, dass nun im Dorf eine solche Anlage für Kinder, Jugendliche, Erwachsene von 12 bis 99 Jahren zur Verfügung steht. «Für die jüngeren Mädchen und Buben gibt es bei uns im Dorf ja mehrere neue Spielplätze», so Wiestner. Nicht umsonst heisse das Motto 2026 der Kaister Fasnacht «z’Chaischte chasch am meischte schpiile», fügte er verschmitzt an.

Sponsoren gesucht und gefunden

Die neue Street-Workout-Anlage befindet sich unmittelbar neben den Sportplätzen und dem Unterstand mit Grillplatz für die Jugend und Familien im Boll. Im Budget 2025 ist die Beschaffung der Geräte mit einem Betrag von 15 000 Franken veranschlagt. Für die Installation der Turngeräte sowie die Sitzgelegenheiten hatte die Jugend kommission Spenden gesucht und erfolgreich Sponsoren und Partner gefunden. Anlagepartner sind das Baugeschäft J. Rebmann AG und die Planag AG.

Noch fehlen drei Sitzbänke in der direkten Umgebung der neuen Anlage. Ihre Installation wie auch noch anstehende Umgebungsarbeiten erfolgen in den ersten Wochen des neuen Jahres. In dieser Zeit erhält auch der Unterstand einen neuen Anstrich, zudem wird eine Tafel mit Partnern und allen Gönnern montiert.

Wenn auch die Anlage bereits genutzt werden kann – eine Tafel mit gezielten Übungen befindet sich ebenfalls vor Ort – so findet die offizielle Einweihung erst im Frühjahr statt. Am 18. April 2026 werden im Rahmen des Eröffnungsfestes unter anderem Sportlerinnen und Sportler zeigen, was alles an den neuen Geräten möglich ist.