Fit mit Claudia, Ryan und Gregor

Sie haben Ihre Wahlzettel nicht per Post losgeschickt? Kein Problem! Auch ich erlebe einen kurzen Spaziergang zwischen 9 und 10 Uhr am Abstimmungssonntag jeweils als schöne und gesunde Routine mit einigen Boni: Sie werden beim Wahllokal vom freundlichen Personal der StimmenzählerInnen herzlich begrüsst, plaudern vielleicht noch etwas und machen sich dann auf den Heimweg. Dazu haben Sie die Gelegenheit, Ihren Beitrag zu Claudia Rohrers ehrenvoller Wahl als Gemeindeammann zu leisten. Mit ihrer souveränen Mitarbeit im Stadtrat hat sie es so etwas von verdient. Und Sie können dem jungen, bestens qualifizerten Ryan Kougionis sowie dem erfahrenen Gregor Spuhler zu ihren Sitzen in der GPFK verhelfen. Ihre Gesundheit und eine erfolgreiche Weiterentwicklung von Rheinfelden werden es Ihnen danken.

PETER KOLLER, RHEINFELDEN