Fischerzunft Wallbach lädt zum Fischessen

Bald ist es wieder so weit: Am Samstag, 16. August, ab 12 Uhr, und am Sonntag, 17. August, ab 10.30 Uhr, lädt die Fischerzunft Wallbach herzlich zum traditionellen Fischessen am Badplatz ein. Direkt am Rhein, mit Blick aufs Wasser, wird frittiert, serviert und genossen, was das Herz begehrt. Die knusprigen Merlan-Filets und die frisch zubereiteten Hecht-Tranchen haben längst über Wallbach hinaus viele Fans gefunden. Neu im Angebot sind auch Pommes, die hervorragend dazu passen. Wer es süss mag, wird am Kuchenbuffet sicher fündig. Dazu passen ein kühles Bier, ein Glas Wein oder das beliebte «Kaffi Meerjungfrau». Doch das Fischessen ist weit mehr als nur ein Anlass – es ist ein gemütliches Beisammensein, bei dem gelacht, gegessen und die Zeit miteinander verbracht wird. Ob Jung oder Alt, Einheimische oder Gäste: Beim Fischessen trifft sich Wallbach – und das ganze Fricktal gleich mit. Die Fischerzunft freut sich auf zwei schöne Tage am Rhein – und auf viele gut gelaunte Besucher. (mgt)