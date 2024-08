Fischerzunft lädt zum Fischessen

Erneut organisiert die Fischerzunft Wallbach ihr traditionelles Fischessen am Badplatz. Dieses findet statt am Samstag, 17. August, ab 12 Uhr, und am Sonntag, 18. August, ab 10.30 Uhr.

Die Gastgeber der Fischerzunft Wallbach halten fest: «Die wunderschöne Lage direkt am Rhein und die feinen Fischknusperli vom Merlan, die ganzen Felchen, Hechte und Rhyfritt, für nicht Fischesser auch ein Waldfest (Wurst und Brot), machen diesen Anlass für Jung und Alt unvergesslich.» Tombola und ein Dessertbuffet runden diesen Anlass ab. «Bei einem Glas Wein, einem kühlen Bier oder einem Kaffi Meerjungfrau dem Rhein zuzuschauen und einfach die Zeit zusammen zu geniessen – was gibt es Schöneres.» (mgt)