Finanzspritze für 600 Jahre Densbüren

  14.11.2025 Densbüren

Im nächsten Jahr jährt sich die erste urkundliche Erwähnung von Densbüren zum 600. Mal. Dieser Jahrestag soll gefeiert werden. Weil Feiern Geld kostet, schlägt der Gemeinderat vor, dass die Ortsbürgergemeinde die Kosten für das Jubiläumsjahr übernimmt, ...

