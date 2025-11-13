Immobilien
«Führung zeigt sich im Handeln – nicht in der Show»

  13.11.2025 Leserbriefe

Zur Kaiseraugster Gemeindepräsidenten-Wahl vom 30. November.

Kaiseraugst braucht einen Gemeindepräsidenten, der führt – nicht einen, der sich in Szene setzt. Politik ist kein Schaulaufen, sondern Verantwortung gegenüber der ...

