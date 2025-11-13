«Führung zeigt sich im Handeln – nicht in der Show»

Zur Kaiseraugster Gemeindepräsidenten-Wahl vom 30. November.

Kaiseraugst braucht einen Gemeindepräsidenten, der führt – nicht einen, der sich in Szene setzt. Politik ist kein Schaulaufen, sondern Verantwortung gegenüber der Bevölkerung. Jean Frey steht genau für das: sachlich, zuverlässig und mit langjähriger Erfahrung. Seit 2018 engagiert er sich im Gemeinderat, seit diesem Jahr als Gemeindepräsident. Davor engagierte er sich viele Jahre in der Finanz- und Steuerkommission. Wer ihn kennt, weiss, dass er zuhört, Entscheidungen gründlich abwägt und sich mit ganzer Kraft für die Gemeinde einsetzt. Bürgernähe lebt Jean Frey im direkten Austausch mit der Bevölkerung – unaufgeregt, ehrlich und ohne Show. Ob an der Gemeindeversammlung, bei Vereinen, im Quartier oder im Gespräch auf der Strasse: Er sucht den Dialog, nicht das Rampenlicht. Seine ruhige, verbindende Art schafft Vertrauen – in der Bevölkerung ebenso wie in der Verwaltung. Jean Frey steht für eine Politik, die hinschaut statt inszeniert. Er packt an, wo andere reden, und findet Lösungen, die funktionieren. Seine Erfahrung in Finanzen, Infrastruktur und Planung ist ein Gewinn für Kaiseraugst – besonders in einer Zeit, in der unsere Gemeinde vor wichtigen Weichenstellungen steht. Dabei denkt er langfristig, arbeitet im Team und bezieht die Bevölkerung mit ein.

Kaiseraugst braucht keinen Wahlkampf voller Symbolik, sondern eine verlässliche Person, die weiss, wie Gemeindearbeit funktioniert. Mit Jean Frey hat Kaiseraugst einen Präsidenten, der mit Erfahrung, Augenmass und Bodenhaftung führt – und das Wohl der Gemeinde stets über persönliche Interessen stellt. Darum verdient unser heutiger Gemeindepräsident Jean Frey das Vertrauen der Bevölkerung – auch für die kommenden vier Jahre. Er wird uns nicht enttäuschen.

MANUEL ACKERMANN,

PRÄSIDENT SVP, KAISERAUGST