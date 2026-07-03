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Führung durch die Trauffer-Erlebniswelt

  03.07.2026 Kaisten
Ein kurzes Innehalten für das Gruppenbild. Foto: zVg
Ein kurzes Innehalten für das Gruppenbild. Foto: zVg

Frauenverein Kaisten unterwegs

Trotz sehr hoher Temperaturen haben sich 29 Kaister Frauen morgens am Treffpunkt eingefunden. Pünktlich um 8 Uhr konnten sie mit dem Bus die Reise über Luzern und den Brünigpass nach Brienz antreten. Pünktlich um 11 Uhr konnte der ...

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