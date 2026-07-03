Führung durch die Trauffer-Erlebniswelt

Trotz sehr hoher Temperaturen haben sich 29 Kaister Frauen morgens am Treffpunkt eingefunden. Pünktlich um 8 Uhr konnten sie mit dem Bus die Reise über Luzern und den Brünigpass nach Brienz antreten. Pünktlich um 11 Uhr konnte der ...

Frauenverein Kaisten unterwegs

Trotz sehr hoher Temperaturen haben sich 29 Kaister Frauen morgens am Treffpunkt eingefunden. Pünktlich um 8 Uhr konnten sie mit dem Bus die Reise über Luzern und den Brünigpass nach Brienz antreten. Pünktlich um 11 Uhr konnte der Rundgang durch die Trauffer-Erlebniswelt beginnen. Etwas enttäuscht waren die Kaisterinnen dann doch, hatten sie doch erwartet, dass die Führung mit einer Begleitung aus dem Hause Trauffer stattfinden würde. Trotzdem war der Rundgang mit Bildern und dazugehörendem Text über die Entstehung des Zuhauses der berühmtesten Schweizer Holzkuh interessant. Auch der Besuch des Trauffer-Musikzimmers, in dem verschiedene Konzerte ausgewählt werden konnten, die dann auf Grossbildschirm projiziert wurden, war beeindruckend.

Man fühlte sich fast wie bei einem Konzert des Alpentainers. Nach dem Mittagessen ging die Reise weiter nach Brienz. Eigentlich wurde hier ein laues Lüftchen vom See erwartet, was aber nicht der Fall war. Nach einem kühlenden Glacé ging es für die einen nochmals zur Seepromenade, die anderen nahmen die Shoppingmeile von Brienz unter die Lupe. Bald war es dann schon Zeit für die Rückfahrt nach Kaisten.

(mgt)