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«Fährmann, führ rüber»

  05.05.2026 Mumpf
Die erste Fährfahrt der Saison in der Abendsonne. Foto: Petra Schumacher
Die erste Fährfahrt der Saison in der Abendsonne. Foto: Petra Schumacher

Mumpfer Fähre eröffnet die Saison mit neuem Fährihüsli

Sie hat eine wechselhafte Geschichte und schon einige stürmische Zeiten erlebt – ursprünglich als wichtiges Transportmittel gebraucht, dient die Mumpfer Fähre heute gelebter Heimatkunde.

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