Führerausweise abgenommen

In Wittnau kam am Mittwoch, um 16.15 Uhr, ein 70-jähriger Automobilist von der Strasse ab und prallte heftig gegen einen Zaun, wobei die dahinter angelegten Bruchsteine meterweit weggeschleudert wurden. Am Auto entstand Totalschaden.

Bei Küttigen geriet, ebenfalls am Mittwoch, ...