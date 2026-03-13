Führerausweise abgenommen

Führerausweise abgenommen13.03.2026 Wittnau
In Wittnau kam am Mittwoch, um 16.15 Uhr, ein 70-jähriger Automobilist von der Strasse ab und prallte heftig gegen einen Zaun, wobei die dahinter angelegten Bruchsteine meterweit weggeschleudert wurden. Am Auto entstand Totalschaden.
Bei Küttigen geriet, ebenfalls am Mittwoch, ...
In Wittnau kam am Mittwoch, um 16.15 Uhr, ein 70-jähriger Automobilist von der Strasse ab und prallte heftig gegen einen Zaun, wobei die dahinter angelegten Bruchsteine meterweit weggeschleudert wurden. Am Auto entstand Totalschaden.
Bei Küttigen geriet, ebenfalls am Mittwoch, gegen 22.25 Uhr, eine 86-jährige Seniorin auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Verletzt wurde niemand. Die Kantonspolizei nahm beiden Unfallverursachern den Führerausweis vorläufig ab. (mgt)