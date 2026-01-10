Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Öffentliche Probe der Showband

  10.01.2026 Eiken
Auch die Choreographie muss stimmen. Foto: zVg
Auch die Choreographie muss stimmen. Foto: zVg

Die showband.CH, eine Marching-Band mit Mitgliedern aus der ganzen Schweiz, auch aus dem Fricktal, probt vom 9. bis 11. Januar in der Sporthalle in Eiken die neue Show für die Saison 2026. Diese Show wird die Band unter anderem in Kanada aufführen. Am Sonntag, 11. Januar, um 16 Uhr, sind alle Interessierten eingeladen, während der öffentlichen Probe das Resultat dieses Wochenende anzuschauen. Die Band-Mitglieder freuen sich auf zahlreiches Publikum. (mgt)

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote