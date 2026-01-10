Öffentliche Probe der Showband

Die showband.CH, eine Marching-Band mit Mitgliedern aus der ganzen Schweiz, auch aus dem Fricktal, probt vom 9. bis 11. Januar in der Sporthalle in Eiken die neue Show für die Saison 2026. Diese Show wird die Band unter anderem in Kanada aufführen. Am Sonntag, 11. Januar, um 16 Uhr, sind alle Interessierten eingeladen, während der öffentlichen Probe das Resultat dieses Wochenende anzuschauen. Die Band-Mitglieder freuen sich auf zahlreiches Publikum. (mgt)