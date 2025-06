Feuerwehreinsatz: Salzsäure-Nebel bei der Evonik

Am Sonntagmorgen kam es gegen 5.40 Uhr zu einem Stoffaustritt mit der Bildung eines Salzsäure-Nebels auf dem Evonik-Werksgelände in Badisch Rheinfelden. «Der Stoffaustritt konnte nach wenigen Minuten gestoppt werden», teilt das Unternehmen mit. Der Salzsäure-Nebel ...

Am Sonntagmorgen kam es gegen 5.40 Uhr zu einem Stoffaustritt mit der Bildung eines Salzsäure-Nebels auf dem Evonik-Werksgelände in Badisch Rheinfelden. «Der Stoffaustritt konnte nach wenigen Minuten gestoppt werden», teilt das Unternehmen mit. Der Salzsäure-Nebel wurde von der Werkfeuerwehr mit Löschfahrzeugen niedergeschlagen. «Der ausgetretene Stoff und das niedergeschlagene Wasser wurden vom Rückhaltesystem des Werkes aufgefangen. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Anwohner», heisst es weiter. Der Einsatz der Feuerwehr war auch in Teilen von Rheinfelden/Schweiz zu hören. (nfz)