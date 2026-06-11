Feuerwehr Oberes Fricktal benötigt mehr Platz

Der Neubau in Effingen soll Defizite beim Platzangebot beheben, der Aussenstandort Zeihen aufgehoben werden. Der Projektierungskredit in der Höhe von 135 000 Franken wird den Gemeindeversammlungen von Zeihen (12. ...

Magazine in Zeihen und Böztal sollen durch einen Neubau ersetzt werden

Magazine in Zeihen und Böztal sollen durch einen Neubau ersetzt werden

Der Neubau in Effingen soll Defizite beim Platzangebot beheben, der Aussenstandort Zeihen aufgehoben werden. Der Projektierungskredit in der Höhe von 135 000 Franken wird den Gemeindeversammlungen von Zeihen (12. Juni) und Böztal (19. Juni) vorgelegt.

Mit dem Zusammenschluss der Dorffeuerwehren von Bözen, Effingen, Elfingen, Hornussen und Zeihen im Jahre 2009 zur Feuerwehr Oberes Fricktal wurden auch die Standorte auf deren zwei konzentriert. In Bözen konnte das ehemalige Firmengebäude der P. Pfister AG für die Feuerwehr gemietet werden. In Zeihen wird das Feuerwehrmagazin als Aussenstandort weiterbetrieben. «Diese Lösung genügt den heutigen Anforderungen an eine zweckmässige, funktionale und langfristig gesicherte Infrastruktur nur teilweise», halten die Gemeinderäte in den jeweiligen Botschaften zu den Gemeindeversammlungen fest. «Insbesondere bestehen Defizite beim Platzangebot, in der betrieblichen Organisation sowie bei den Einsatzabläufen.»

Der Vorstand der Feuerwehr OF habe verschiedene Varianten für eine zukünftige Unterbringung geprüft, heisst es weiter. «Als optimale Variante wurde ein Neubau am Standort der bestehenden Zivilschutzanlage in Effingen ermittelt.» Dieser Standort überzeuge sowohl aus feuerwehrtechnischer als auch aus wirtschaftlicher Sicht.

Synergien nutzen

Mit dem geplanten Neubau könne der bisherige Aussenstandort in Zeihen aufgehoben werden. «Dies führt zu effizienteren Betriebsabläufen und verbessert die Wirtschaftlichkeit der gesamten Infrastruktur.» Die Nähe zur Zivilschutzanlage ermögliche die gemeinsame Nutzung von Einrichtungen, wodurch Synergien genutzt und Kosten optimiert werden können.

Für die Weiterbearbeitung der favorisierten Variante ist die Ausarbeitung eines Vorprojekts erforderlich. In diesem Rahmen werden insbesondere das Raumprogramm, die bauliche Ausgestaltung sowie die zu erwartenden Kosten detailliert erarbeitet.

Die Gemeinde Böztal hat im Einladungsverfahren Offerten von ausgewiesenen Architekturbüros eingeholt. Auf dieser Grundlage wird für die Projektierung des Neubaus mit Kosten von 135 000 Franken gerechnet, welche anteilsmässig nach Einwohnerzahlen durch die beiden Verbandsgemeinden Böztal (3015 Einwohner per Ende 2025) und Zeihen (1280) zu tragen sind. Der Anteil der Gemeinde Böztal beträgt 95 000 Franken, jener der Gemeinde Zeihen 40 000 Franken. (sir)

Gemeindeversammlung Zeihen: Freitag, 12. Juni, in der Unterkirche, 19.30 Uhr Ortsbürger, 20.00 Uhr Einwohner. Gemeindeversammlung Böztal: Freitag, 19. Juni, in der Turnhalle Bözen, 19.30 Uhr Einwohner, im Anschluss Ortsbürger.