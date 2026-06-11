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Feuerwehr Oberes Fricktal benötigt mehr Platz

  11.06.2026 Böztal, Zeihen
Oben auf dem Kiesplatz neben dem ehemaligen Gemeindehaus von Effingen soll der Neubau zu stehen kommen. Foto: Simone Rufli
Oben auf dem Kiesplatz neben dem ehemaligen Gemeindehaus von Effingen soll der Neubau zu stehen kommen. Foto: Simone Rufli

Magazine in Zeihen und Böztal sollen durch einen Neubau ersetzt werden

Der Neubau in Effingen soll Defizite beim Platzangebot beheben, der Aussenstandort Zeihen aufgehoben werden. Der Projektierungskredit in der Höhe von 135 000 Franken wird den Gemeindeversammlungen von Zeihen (12. ...

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