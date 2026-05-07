Heisser Kaffee für eine feurige Sache

Der «Kafi-Samschtig» auf dem Platz vor der Raiffeisenbank in Kaisten fand Anklang. Die Köhlerfreunde Kaisten haben das temporäre Café betrieben, um mit dem gesammelten Betrag das «Erstaugustfeuer» auf dem Fasnachtsberg wieder festen Bestandteil des Nationalfeiertages werden zu lassen.

Susanne Hörth

Die alte Handwerkskunst des Köhlerns zu pflegen und gleichzeitig die Dorfgemeinschaft zu stärken – das hat sich der noch junge Verein Köhlerfreunde Kaisten zur Hauptaufgabe gemacht. Erst vor einem Jahr wurde der Verein aus der Taufe gehoben. Beim 15. Europäischen Köhlertreffen bewarb sich der Kaister Verein mit einer Präsentation für die nächste Austragung dieses internationalen Anlasses – mit Erfolg (die NFZ berichtete). Seither laufen die Vorbereitungen für das Köhlerfest Kaisten vom 28. Juli bis 1. August 2027. Ein Höhepunkt wird am 29. Juli das Europäische Köhlertreffen sein.

Feuer und Flamme für das alte Handwerk zu sein, ist das eine. Mit derselben glühenden Begeisterung setzt sich der Vorstand dafür ein, dass die Dorftraditionen gepf legt und auch in Zukunft weitergeführt werden. Eine dieser Traditionen ist das 1.-August-Feuer auf dem Fasnachtsberg.

«vo Chaischte für Chaischte»

Dreimal hatten die Köhlerfreunde – letztmals am vergangenen Samstag – zum «Kafi-Samschtig» im Mitteldorf eingeladen und damit gleichzeitig für die Wiederbelebung des Fasnachtsfeuers gesammelt – ganz nach dem Motto «vo Chaischte für Chaischte».

Dass der temporäre Treffpunkt gut angekommen ist, zeigte sich an den zahlreichen Gästen, die das Angebot nutzten und damit gleichzeitig die Sammelaktion unterstützten.

«Mit dem Höhenfeuer auf dem Fasnachtsberg wollen wir eine feierliche Atmosphäre schaffen

und das Symbol des Nationalfeiertags wiederbeleben. Das ‹Erstaugustfeuer› soll in Kaisten wieder ein fester Bestandteil der Feierlichkeiten werden», betont der Vorstand. «Tradition lebt nur weiter, wenn Menschen sie mit Herz füllen.»