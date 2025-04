Am Montagmorgen, kurz vor 5 Uhr, ist es bei einem Einfamilienhaus am Steinackerweg in Zeiningen zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr Möhlin war rasch zur Stelle. Das Feuer war in einem Schopf ausgebrochen, der an das Einfamilienhaus angebaut ist, wie Feuerwehrkommandant Richard Urich ...