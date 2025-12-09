Festsiege für Leon Grieshaber und Jonas Bühler

Wiederum war der Aargauer Schwingerverband mit dem Bänzeschwinget zu Gast in Wittnau. Der heimische Leon Grieshaber feierte das perfekte Fest vor der Haustüre und der Fricktaler Jonas Bühler entschied das letzte Fest des Jahres nochmals für sich.

Ludwig Dünner

Der Wittnauer Leon Grieshaber konnte seinen Heimvorteil voll ausnutzen und war am Sonntag nicht zu stoppen. Neben den Kreuzchen, die sich Gang für Gang auf seinem Notenblatt aneinanderreihten, waren es die Maximalnoten, die gleichzeitig dazukamen. Der einzige, welcher Leon Grieshaber durch den Tag dicht folgte, war der aus Birr stammende Remo Gloor. So kam es im vierten Gang zum ersten Spitzenduell der beiden Kontrahenten. Diesen Gang konnte Grieshaber ebenfalls mit der Maximalnote 10 für sich entscheiden. Kaum zu bremsen, stand seinem Tagessieg bereits nach dem letzten Gang nichts mehr im Weg. Nochmals griff Grieshaber mit Gloor zusammen. Nach viereinhalb Minuten konnte der Wittnauer auch den letzten Gang für sich entscheiden und mit einem perfekten Fest die Saison beenden. Er erreichte die maximale Punktzahl von 60.0.

Der letzte Festsieg im Jahr 2025

Er stand in diesem Jahr nicht zum ersten Mal zuoberst auf dem Treppchen: Der Herznacher Jonas Bühler konnte diverse Feste für sich entscheiden. So trat er in der ältesten Kategorie als Favorit zum Jahresabschluss an. Bühler startete gut ins Fest und konnte die ersten drei Gänge für sich entscheiden. Im vierten Gang griff er mit dem Freiämter Florian Gauch zusammen, einem seiner stärksten Aargauer Kontrahenten. Die beiden schenkten einander nichts und zum ersten Mal in dieser Saison konnte Bühler gegen Gauch keinen Sieg erreichen. Mit einem weiteren Sieg im fünften Gang war der Einzug in den Schlussgang für Bühler gesichert. Im Schlussgang hiess sein Gegner nochmals Florian Gauch. Auch im zehnminütigen Schlussgang fand Bühler kein Rezept gegen den Freiämter und sie mussten sich wiederum mit einem gestellten Gang zufriedengeben. Trotzdem hatte der Fricktaler die Nase vorne und gewann den Bänzeschwinget mit einem Viertelpunkt Vorsprung. Jonas Bühler wird in der nächsten Saison neben den Nachwuchsschwingfesten seine ersten Feste bei den Aktivschwingern bestreiten.

Insgesamt 87 Nachwuchsschwinger aus dem Kanton massen sich in fünf Kategorien. Der Aargauer Schwingerverband führt das Bänzeschwinget jeweils am Samichlaus-Wochenende durch. Die Schwingerfreunde Wittnau haben den Anlass vorbereitet und die Infrastrukturen für den Wettkampf in der Halle der Patrik Jehle GmbH erstellt. Wie jedes Jahr gab es keine Zweige oder Einheitspreise – stattdessen erhielt jeder Schwinger einen Grittibänz, offeriert von der Aargauer Schwinger-Veteranen-Vereinigung. Der Schwingklub Fricktal trat mit 17 Nachwuchsschwingern an.