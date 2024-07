Festnahme nach versuchtem Palettendiebstahl

In der Nacht auf Samstag wurden in Lenzburg Diebe durch die Polizei inflagranti bei einem Palettendiebstahl überrascht. Nach kurzer Flucht konnten zwei Personen festgenommen werden.

Anlässlich Patrouillentätigkeit fiel einer Patrouille der Regionalpolizei Lenzburg am Samstag um 1.30 Uhr in Lenzburg am Brauereiweg ein verdächtiger Lieferwagen auf, bei welchem die Laderampe geöffnet war. Zwei Personen ergriffen die Flucht, als sie die Polizeipatrouille wahrnahmen. Nach kurzer Fahndung konnten zwei tatverdächtige Männer durch die Regionalpolizei Lenzburg festgenommen werden. Es handelt sich dabei um einen 22-jährigen Schweizer und einen 19-jährigen Sri Lanker. In ihrem Lieferwagen befanden sich mehrere Paletten, vor einer Liegenschaft standen noch weitere Paletten zum Verlad bereit. Es besteht der dringende Verdacht, dass die festgenommenen Männer diese Paletten im Wert von mehreren tausend Franken entwenden wollten.

Die in der Nacht eingeleiteten Ermittlungen wiesen darauf hin, dass eine dritte Person am Diebstahlsversuch beteiligt gewesen war. Am Samstagmorgen, kurz nach 11 Uhr, konnte ein weiterer tatverdächtiger Mann festgenommen werden. Es handelt sich um einen 20-jährigen Schweizer. Die Kantonspolizei Aargau ermittelt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet.