Felix Transport AG übernimmt Steiner Logistic AG

Die Felix Transport AG übernimmt per 1. Juli 2026 die Steiner Logistic AG mit Sitz in Zeiningen im Rahmen der Nachfolgeplanung. Im Zuge dieser Nachfolgeregelung übergeben die bisherigen Inhaber der Steiner Logistic AG, Margrith Müller-Steiner und Beat Steiner, ihr Lebenswerk in die Hände der Felix-Familie. «Sämtliche Arbeitsplätze sowie Dienstleistungen der Steiner Logistic AG bleiben erhalten», heisst es in einer Mitteilung. Gleichzeitig würden die Kunden künftig von einem erweiterten Angebot der Felix Transport AG profitieren – unter anderem durch die Anbindung an ein schweizweites Stückgutnetzwerk sowie zusätzliche Dienstleistungen in der Lagerlogistik. Der Sitz der Steiner Logistic AG wird per 1. Juli 2026 an die Talstrasse 47 in Arlesheim verlegt. Die Felix Transport AG ist ein auf Stückgut-, Pharma-, Gefahrgut-, Teil- und Komplettladungstransporte spezialisiertes Transport- und Logistikunternehmen in der Schweiz. An den Standorten Arlesheim und Zwingen beschäftigt das Unternehmen 130 Mitarbeitende, verfügt über einen eigenen Fuhrpark mit 70 Last- und Lieferwagen. Das Familienunternehmen, welches 1952 gegründet wurde, wird gegenwärtig in der 3. Generation durch Fabian sowie Manuela Felix geführt. Die Steiner Logistic AG ist ein auf Stückgut-, Teil- und Komplettladungstransporte spezialisiertes Transportunternehmen mit Sitz in Zeiningen. Das Unternehmen wurde im Jahr 1963 als Steiner Transport gegründet und über Jahrzehnte durch Beat Steiner sowie Margrith Müller-Steiner geführt. Das Unternehmen ist im Stückgut-, Teil und Komplettladungstransport im Inland sowie nahen Ausland tätig. Steiner Logistic AG verfügt über einen Fuhrpark von 7 Last- sowie 2 Lieferwagen. (mgt)