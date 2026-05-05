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Felix Transport AG übernimmt Steiner Logistic AG

  05.05.2026 Zeiningen

Die Felix Transport AG übernimmt per 1. Juli 2026 die Steiner Logistic AG mit Sitz in Zeiningen im Rahmen der Nachfolgeplanung. Im Zuge dieser Nachfolgeregelung übergeben die bisherigen Inhaber der Steiner Logistic AG, Margrith Müller-Steiner und Beat Steiner, ihr Lebenswerk in die ...

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