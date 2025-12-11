Rheinfelden: Brauerei verzichtet auf Übernahme von «Feldschlösschen am Rhein»

Die Brauerei Feldschlösschen hat die Übernahme des derzeit leerstehenden Restaurants «Feldschlösschen am Rhein» in Rheinfelden geprüft – sich aber dagegen entschieden.

Valentin Zumsteg

Das wäre doch eine ideale Kombination gewesen: Seit vergangenem Sommer steht das Restaurant «Feldschlösschen am Rhein», das sich an zentraler Lage in der Marktgasse befindet, leer. Die ehemaligen Betreiber mussten Konkurs anmelden. In der Rhein felder Gastroszene war in den letzten Wochen zu hören, dass die Brauerei Feldschlösschen an der Übernahme des Lokals interessiert sei. Gaby Gerber von der Feldschlösschen-Unternehmensleitung bestätigt dies: «Es ist korrekt, dass wir Gespräche mit der Eigentümerschaft des ‹Feldschlösschen am Rhein› geführt und auch einen Business-Case erstellt haben.» Die Im mobilie gehört der Anlagestiftung Pensimo aus Zürich. Feldschlösschen hat eine Pacht des Lokals geprüft.

«Würde bestens zu unserem Unternehmen passen»

Die Übernahme eines Restaurants wäre für Feldschlösschen als grösstes Getränkeunternehmen der Schweiz kein Neuland. «Seit 2018 führen wir das ‹Feldschlösschen Restaurant im Schloss› selbst als Teil der Unternehmenskommunikation und wir haben gute Erfahrungen damit gemacht», erklärt Gerber. Das Restaurant direkt bei der Brauerei in Rheinfelden sei erfolgreich. «Im Zusammenhang mit dem Entscheid, ein weiteres Restaurant zu betreiben, sind wir zum Schluss gekommen, dass der Zeitpunkt für uns nicht ideal ist», führt Gaby Gerber weiter aus. «Obwohl uns die Liegenschaft sehr zusagt, wir das Potential sehen und es zudem natürlich bestens zu unserem Unternehmen passen würde, stehen für uns aktuell andere grössere Projekte im Vordergrund.» So kann die Brauerei Feldschlösschen im nächsten Jahr ihr 150-Jahr-Jubiläum feiern. «Unser mobiles Schloss wird an zahlreichen Grossanlässen in der ganzen Schweiz im Einsatz stehen; wir bringen ‹Rheinfelden› so hinaus in die ganze Schweiz.» Das werde die Ressourcen binden. «Andererseits haben wir mit dem ‹Feldschlösschen Restaurant im Schloss› verschiedene Events, die wir weiter etablieren wollen. Derzeit rekrutieren wir aufgrund eines Wechsels eine neue Betriebsleitung und möchten in der nächsten Phase unsere Kräfte auf diese Themen konzentrieren.»

«Sehr interessiert»

Deswegen haben sich die Verantwortlichen dazu entschieden, auf die Übernahme des Restaurants in der Marktgasse zu verzichten. «Wir könnten uns aktuell nicht mit der dafür nötigen Aufmerksamkeit dem Aufbau eines zusätzlichen Betriebes widmen.» Gaby Gerber hätte die Übernahme unternehmerisch aber sehr interessiert, wie sie erklärt. Aktuell liege es aber nicht drin. «Wir begrüssen sehr, wenn bald ein neuer, kreativer Betreiber für das ‹Feldschlösschen am Rhein› gefunden wird. Wir werden sicher gerne in engerem Austausch stehen, falls dies gewünscht wird.»