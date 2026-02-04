Feldschlösschen feiert 150 Jahre

Am 8. Februar 2026 feiert das Unternehmen Feldschlösschen seinen 150. Geburtstag. Die Brauerei nutzt das Jubiläumsjahr zu einer Hommage an Gemeinschaft, Begegnung und gemeinsame Momente in der ganzen Schweiz.

Unternehmen, die über Jahrzehnte hinaus Bestand haben, prägen nicht nur Märkte, sondern auch Gesellschaften. Feldschlösschen zählt seit 150 Jahren dazu. Der Erfolg beruht nicht nur auf Beständigkeit, sondern auch auf unternehmerischer Weitsicht. Schon bei der Gründung am 8. Februar 1876 wählten die beiden Gründer, Brauer Theophil Roniger und Bauer Mathias Wüthrich, bewusst den Standort Rheinfelden, der bereits über einen Bahnhof verfügte und so eine Belieferung der ganzen Schweiz ermöglichte. Die Vision bewährte sich, die erste national tätige Brauerei entstand und machte Rheinfelden seither zur Bierhauptstadt des Landes.

Die Brauerei nutzt das Jubiläumsjahr zu einer Hommage an die Gemeinschaft in der ganzen Schweiz. Von kleinen Dorffesten über Gastronomiebetriebe bis hin zu grossen Veranstaltungen stellt das Unternehmen Begegnung und Gemeinschaft ins Zentrum. Das Jubiläum wird zudem mehrfach im Schloss in Rheinfelden gefeiert.

Das Unternehmen hat eine facettenreiche Geschichte. Heute braut Feldschlösschen fast 50 verschiedene Biersorten und produziert zahlreiche weitere Getränke, die Generationen, Menschen aus unterschiedlichen Schichten und mit unterschiedlichen Interessen in allen Landesteilen vereinen. «Seit eineinhalb Jahrhunderten schaffen die Biere von Feldschlösschen besondere Momente des Zusammenkommens in der Schweiz. In unserem Jubiläumsjahr stossen wir auf das ‹UNS› – die Gemeinschaft – und auf die nächsten 150 Jahre an», sagt CEO Thomas Amstutz. Als Ausdruck seiner gesellschaftlichen Verantwortung, hat Feldschlösschen den Barometer zum Zusammenhalt lanciert. Die jährlich mit dem Meinungsforschungsinstitut Sotomo durchgeführte Studie misst, wie stark der gesellschaftliche Zusammenhalt in der Schweiz ist und nimmt den Puls der Schweizer Bevölkerung auf.

Viele Aktivitäten

Am Jubiläum setzt Feldschlösschen nicht auf eine grosse Feier, sondern auf zahlreiche unterschiedliche Aktivitäten, um so mit möglichst vielen Gemeinschaften den Meilenstein zu zelebrieren. Den Startschuss für das Jubiläumsjahr gibt das Unternehmen exakt am Geburtstag, am 8. Februar, mit einem Festakt, zu dem rund 250 Gäste eingeladen sind. Mit der ganzen Bevölkerung wird das Jubiläum mit einem besonderen Brauereifest, das Einblick hinter die Schlossmauern bietet, am Samstag, 25. April gefeiert. Zudem finden Geburtstagswochen im Besucherzentrum Brauwelt statt. Wer das Schloss auch ausserhalb von Rheinfelden erleben will, kann es auf der «Schlosstournee» besuchen. In der Gastronomie werden die Gäste unter dem Motto «Eine Runde auf(s) UNS» überrascht und zum gemeinsamen Feiern eingeladen. Damit gebührend auf den Geburtstag angestossen werden kann, haben die Brauer von Feldschlösschen auch ein exklusives Jubiläumsbier gebraut. Feldschlösschen sieht das Jubiläum als starkes Fundament, auf dem die Brauerei die nächsten 150 Jahre auf bauen wird. (mgt)