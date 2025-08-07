Immobilien
Rheinfelden: Feldschlösschen am Rhein ist in Konkurs

  07.08.2025 Wirtschaft
Ein Traditionslokal an bester Lage: Das Feldschlösschen am Rhein bleibt vorerst geschlossen. Foto: Valentin Zumsteg
Ein Traditionslokal an bester Lage: Das Feldschlösschen am Rhein bleibt vorerst geschlossen. Foto: Valentin Zumsteg

Die Firma, welche das Feldschlösschen am Rhein in Rheinfelden geführt hat, ist in Liquidation. Die Liegenschaft gehört einer Zürcher Anlagestiftung, die nach einer Sanierung wieder einen Pächter für das Lokal suchen will.

Valentin Zumsteg

