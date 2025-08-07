Rheinfelden: Feldschlösschen am Rhein ist in Konkurs

Die Firma, welche das Feldschlösschen am Rhein in Rheinfelden geführt hat, ist in Liquidation. Die Liegenschaft gehört einer Zürcher Anlagestiftung, die nach einer Sanierung wieder einen Pächter für das Lokal suchen will.

Valentin Zumsteg

«Das Restaurant bleibt bis auf weiteres geschlossen», steht auf einem Papierzettel an der Tür des Restaurants Feldschlösschen am Rhein in der Rheinfelder Marktgasse. Der Grund für die Schliessung: Die Firma, welche das Restaurant betrieben hat, ist in Liquidation. «Mit Verfügung des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 1. Juli 2025 ist über die Inhaberin dieses Einzelunternehmens der Konkurs eröffnet worden», heisst es dazu auf der Webseite von Moneyhouse. Seit 2006 bot das Restaurant, das über eine der schönsten Rheinterrassen in Rheinfelden verfügt, libanesische Spezialitäten an.

«Um einen neuen Pächter bemühen»

Eigentümerin der Liegenschaft ist gemäss Grundbuchamt die Anlagestiftung Pensimo aus Zürich. «Der Konkursfall ist uns bekannt. Wir werden zunächst gewisse Bereiche (Heizung, Haustechnik, Oblichter, Terrasse zum Rhein) sanieren und uns dann um einen neuen Pächter bemühen», erklärt Mike Siering, Leiter Kommunikation bei der Pensimo Management AG, auf Anfrage der NFZ. Wie er versichert, wird es wieder einen Gastrobetrieb geben. «Wann dies der Fall sein wird, wissen wir aber im Moment noch nicht», so Siering. Bleibt zu hoffen, dass bald eine neue Wirtin oder ein neuer Wirt gefunden werden kann und das Restaurant wieder öffnet.