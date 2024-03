Feldschlösschen ist ein Besuchermagnet

Die Brauerei Feldschlösschen in Rheinfelden zählte im vergangenen Jahr über 50 000 Besucherinnen und Besucher. Die «Brauwelt», das neue Besucherzentrum, zieht viele Leute an. 2024 hat aber eher verhalten begonnen.

Valentin Zumsteg

Die Brauerei Feldschlösschen in Rheinfelden ist nicht nur der grösste Bierproduzent der Schweiz, sondern auch ein Besuchermagnet. Im September 2021 hat die Getränkefirma ihr neues Besucherzentrum «Brauwelt» eröffnet und damit beim Gäste-Empfang einen grossen Schritt vorwärts gemacht. Das zahlt sich mittlerweile aus: «Die Entwicklung der Besucherzahlen der Brauwelt ist sehr positiv», erklärt Feldschlösschen-Sprecherin Gaby Gerber gegenüber der NFZ.

Beliebter «Escape Room»

Im Jahr 2022, als es noch einige Corona-Einschränkungen gab, zählte Feldschlösschen rund 40 000 Besucherinnen und Besucher. 2023 waren es über 50 000 Gäste. «Die Zahl umfasst sowohl Brauwelt-Besucher als auch Event-Besucherinnen und Besucher. Die Nachfrage nach einem Brauereibesuch inklusive anschliessender Degustation, aber auch in Kombination mit der Miete eines Sitzungszimmers in der Brauwelt, war hoch», schildert Gerber.

Die Verantwortlichen von Feldschlösschen sind zufrieden. «Wir freuen uns, dass das Angebot auch von der Fricktaler Bevölkerung gut angenommen wird», erklärt die Sprecherin. Ein Renner ist der «Escape Room», der zum Besucherzentrum gehört. Dort können sich die Teilnehmer auf die Spuren von Theophil Roniger begeben, der zusammen mit Matthias Wüthrich die Brauerei gegründet hat, und Rätsel knacken.

«Wir sind überrascht von der grossen Nachfrage. Insbesondere an den Wochenenden haben wir in der Regel eine Gruppe nach der anderen, welche die Rätsel zu lösen versucht», erklärt Gaby Gerber. Aufgrund der vielen Buchungen werden aktuell weitere Mitarbeitende als sogenannte «Game Master» ausgebildet.

2024 ist verhalten gestartet

War 2023 bei den Besucherzahlen ein sehr gutes Jahr, hat 2024 eher verhalten begonnen, wie Gerber ausführt. Allerdings war die «Brauwelt» im Januar zu Revisionszwecken zwei Wochen geschlossen. «Wir spüren bei der Nachfrage eine Kurzfristigkeit. Die Preissensibilität ist eher höher geworden, was Zusatzangebote betrifft», so Gerber. Sie geht davon aus, dass die Reservationsanfragen nun anziehen werden. Es gibt bereits Daten, an welchen das Besucherzentrum ausgebucht ist. Das betrifft insbesondere die starken Perioden in der zweiten Jahreshälfte. «Wir erleben immer grosse Spitzen im Juni, September und Dezember», so Gerber.

Wegen der gesamthaft guten Entwicklung ist geplant, die Öffnungszeiten auszubauen. «Ab Mai werden wir die Brauwelt auch dienstags öffnen, da wir für Firmenanlässe und Gruppenausflüge an diesem Tag vermehrt Nachfrage spüren», erläutert Gaby Gerber. Künftig soll zudem die Dachterrasse der «Brauwelt» häufiger genutzt werden. Erweiterungspläne gibt es ebenso für das Oktoberfest und das Winterdorf: Beide Anlässe werden um ein Wochenende verlängert. Das dürfte weitere Gäste ins Bierschloss locken.