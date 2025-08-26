FEIER FÜR DEN FRIEDEN

Gemeinsam für den Frieden bitten – dafür sind über zwanzig Frauen und Männer in der Kirche in Wallbach zusammengekommen. Dazu aufgerufen haben die Frauenvereine Wallbach, Schupfart und die Frauengemeinschaft Mumpf, angeregt und unterstützt durch den Kantonalverband ...

