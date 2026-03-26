Feel-Good-Night für Frauen

Am Samstag, 11. April, wird das Zirkuszelt in Zeihen zur Tanzfläche für alle Frauen ab 18 Jahren. Unter dem Motto «Kei Zirkus – eifach tanze» laden die Initiantinnen der ersten Feel-Good-Night im Fricktal zu einem Abend ganz im Zeichen von Musik, Gemeinschaft und einer ...

Am Samstag, 11. April, wird das Zirkuszelt in Zeihen zur Tanzfläche für alle Frauen ab 18 Jahren. Unter dem Motto «Kei Zirkus – eifach tanze» laden die Initiantinnen der ersten Feel-Good-Night im Fricktal zu einem Abend ganz im Zeichen von Musik, Gemeinschaft und einer kleinen Auszeit vom Alltag ein. Von 20 bis 23 Uhr gehört das Zirkuszelt auf dem blauen Platz beim Schulhaus ganz den Frauen. DJ Chosen One sorgt mit mitreissenden Beats für gute Stimmung. Eine Bar und eine wertschätzende Atmosphäre machen den Anlass zu einer unkomplizierten Gelegenheit, gemeinsam zu feiern, zu tanzen und Energie zu tanken. Der Name des Anlasses steht sinnbildlich dafür, dass der eigene «Zirkus» (Alltag, To-do-Listen, Kinder) für ein paar Stunden zu Hause bleiben darf (Tickets bei eventfrog.ch).

Organisiert wird der Anlass von der Elterngruppe Zeihen, die alle zwei Jahre eine Kinderzirkus-Woche für Kinder aus der Region durchführt. Da für dieses Projekt ein echtes Zirkuszelt aufgebaut wird, entstand die Idee, diesen besonderen Ort bereits im Vorfeld für einen zusätzlichen Anlass zu nutzen und damit den vielen engagierten Frauen aus Dorf und Region etwas zurückzugeben. (mgt)