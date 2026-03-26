Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Feel-Good-Night für Frauen

  26.03.2026 Zeihen

Am Samstag, 11. April, wird das Zirkuszelt in Zeihen zur Tanzfläche für alle Frauen ab 18 Jahren. Unter dem Motto «Kei Zirkus – eifach tanze» laden die Initiantinnen der ersten Feel-Good-Night im Fricktal zu einem Abend ganz im Zeichen von Musik, Gemeinschaft und einer ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote