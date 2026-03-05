Immobilien
Federleicht und symbolstark

  05.03.2026 Kaisten
Sie erlebten einen schönen Start in das Chiki-Jahr in Kaisten. Foto: zVg
Chiki-Feier in Kaisten

Mit der Taube startete die erste Chiki-Feier des Jahres am 28. Februar 2026 in das Jahresthema «Tiere aus der Bibel». Insgesamt 17 Kinder besuchten die Feier und hörten dabei spannende Fakten über die Vogelart. Ein kleiner Hinweis brachte die ...

