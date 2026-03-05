Federleicht und symbolstark

Mit der Taube startete die erste Chiki-Feier des Jahres am 28. Februar 2026 in das Jahresthema «Tiere aus der Bibel». Insgesamt 17 Kinder besuchten die Feier und hörten dabei spannende Fakten über die Vogelart. Ein kleiner Hinweis brachte die ...

Chiki-Feier in Kaisten

Mit der Taube startete die erste Chiki-Feier des Jahres am 28. Februar 2026 in das Jahresthema «Tiere aus der Bibel». Insgesamt 17 Kinder besuchten die Feier und hörten dabei spannende Fakten über die Vogelart. Ein kleiner Hinweis brachte die Kinder auf die Idee, in welcher berühmten Bibelgeschichte eine kleine Taube ihre Hauptrolle hat, nämlich in der Geschichte von Noah und seiner Arche. Ein solch grosses und sicheres Schiff zu bauen, ist gar nicht so einfach, wie die Kinder beim folgenden Spiel «Die sichere Arche» feststellen mussten. Dabei stellten sich die Mädchen und Buben im Kreis so nahe nebeneinander, dass kein Ball, der das Wasser symbolisierte, durchdringen konnte. Als diese Hürde geschafft war, lauschten alle gespannt der Geschichte von der kleinen Taube und dem Olivenzweig. Anschliessend durfte jedes Kind ein Windspiel in Form des Vogels basteln und am Ende der Feier mit nach Hause nehmen. (mgt)

Alle Chilekids sind herzlich eingeladen zum Familiengottesdienst am Palmsonntag, 29. März. Die nächste Chiki-Feier findet am 30. Mai um 16 Uhr in der Kirche Kaisten statt.