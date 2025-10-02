Laufenburg hat gewählt und fünf Kandidaten klar das Vertrauen ausgesprochen. Die FDP-Ortspartei kann mit der Wiederwahl ihrer beiden bisherigen Stadträte Andy Maier und René Leuenberger sehr zufrieden ...

FDP-Ortspartei Laufenburg dankt!

Laufenburg hat gewählt und fünf Kandidaten klar das Vertrauen ausgesprochen. Die FDP-Ortspartei kann mit der Wiederwahl ihrer beiden bisherigen Stadträte Andy Maier und René Leuenberger sehr zufrieden sein. Mit René Leuenberger stellt die Ortspartei der FDP nach vierzig Jahren wieder den Stadtammann. Mit ihm übernimmt eine volksnahe, kommunikativ starke und unternehmerisch handelnde Persönlichkeit das wichtige Amt. Zusammen mit den anderen, neu gewählten Kandidaten Martin Steinacher als Vizeammann, Christian Winter und Dieter Deiss als Stadträte, sind René Leuenberger und Andy Maier bereit, die vielen Projekte und Herausforderungen anzunehmen. Wie am Wahlpodium vom 11. September von allen Kandidaten bestätigt, gilt es, die Finanzen der Gemeinde mittelfristig in den Griff zu bekommen und trotzdem die notwendigen Investitionen in die Infrastruktur zu tätigen und die Weiterentwicklung im Bereich Wohnen zu unterstützen.

Die FDP-Ortspartei ist erfreut über die hohe Wahlbeteiligung von 56 Prozent. Sie gratuliert allen Kandidaten zur Wahl und bedankt sich bei den Wählerinnen und Wählern für das grosse Vertrauen in René Leuenberger und Andy Maier.

PATRICK BERNHART, VORSTAND FDP-ORTSPARTEI LAUFENBURG