FDP nominiert Dario Roth für Gemeinderat

Nach 17 Jahren engagierter Tätigkeit im Gemeinderat von Kaiseraugst wird Hanspeter Meyer im Rahmen der Gesamterneuerungswahlen im Herbst 2025 nicht mehr zur Wiederwahl antreten. An der Parteiversammlung vom 5. Juni hat die FDP Kaiseraugst Dario Roth (Bild) einstimmig als offiziellen Kandidaten für die Gemeinderatswahlen vom 28. September 2025 nominiert. «Obwohl erst 30-jährig, kann Dario Roth bereits auf einen reichen Erfahrungsschatz aus beruflichen, politischen und gesellschaftlichen Bereichen zurückgreifen», schreibt die Partei. Politisch engagiert er sich seit 2021 für die FDP. In seinem früheren Wohnort Port (BE) war er Mitglied der Baukommission sowie der Schulkommission. «Als Hauptmann im Stab eines Gebirgsinfanteriebataillons bringt er ausgeprägte Führungserfahrung mit. Darüber hinaus ist er Co-Präsident des nationalen Vereins Promembro, der Schweizerischen Amputiertenvereinigung, sowie Vorstandsmitglied der Offiziersgesellschaft Biel-Seeland.» Dario Roth verfügt über einen Bachelorabschluss in Mikround Medizintechnik und ist heute in der IT-Abteilung eines branchenführenden Chemie Unternehmens tätig. Derzeit absolviert er berufsbegleitend ein MBA-Studium an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW). Er ist mehrsprachig (Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch), international vernetzt und steht für eine moderne, lösungsorientierte Perspektive in der lokalen Politik.

«Die FDP Kaiseraugst freut sich sehr, mit Dario Roth eine motivierte und zukunftsorientierte Persönlichkeit zu stellen, die sich mit Überzeugung für die freisinnigen und liberalen Werte im Gemeinderat und für die Weiterentwicklung von Kaiseraugst einsetzen wird.» (mgt)