FDP Kaiseraugst unterstützt Jean Frey

FDP Kaiseraugst unterstützt Jean Frey21.10.2025 Leserbriefe
Am 30. November 2025 findet in Kaiseraugst der zweite Wahlgang für das Gemeindepräsidium statt. Die FDP Kaiseraugst unterstützt den bisherigen Ammann Jean Frey und empfiehlt ihn zur Wiederwahl.
ROLF BAUMGARTNER, PRÄSIDENT, FDP KAISERAUGST
