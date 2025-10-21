Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

FDP Kaiseraugst unterstützt Jean Frey

  21.10.2025 Leserbriefe

Am 30. November 2025 findet in Kaiseraugst der zweite Wahlgang für das Gemeindepräsidium statt. Die FDP Kaiseraugst unterstützt den bisherigen Ammann Jean Frey und empfiehlt ihn zur Wiederwahl.

ROLF BAUMGARTNER, PRÄSIDENT, FDP KAISERAUGST

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote