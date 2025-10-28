Immobilien
FC Eiken siegt in Liestal

  28.10.2025 Eiken, Sport

Bei strömenden Regen stand für den FC Eiken das 4. Liga-Spiel in Liestal an. Das Team von Roberto Rizza wollte das letzte Vorrundenspiel in dieser Saison unbedingt gewinnen. Von Anfang an entwickelte sich ein intensives Spiel. In der 25. Minute konnte der Gastgeber mit 1:0 in ...

