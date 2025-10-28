FC Eiken siegt in Liestal

Bei strömenden Regen stand für den FC Eiken das 4. Liga-Spiel in Liestal an. Das Team von Roberto Rizza wollte das letzte Vorrundenspiel in dieser Saison unbedingt gewinnen. Von Anfang an entwickelte sich ein intensives Spiel. In der 25. Minute konnte der Gastgeber mit 1:0 in ...

Bei strömenden Regen stand für den FC Eiken das 4. Liga-Spiel in Liestal an. Das Team von Roberto Rizza wollte das letzte Vorrundenspiel in dieser Saison unbedingt gewinnen. Von Anfang an entwickelte sich ein intensives Spiel. In der 25. Minute konnte der Gastgeber mit 1:0 in Führung gehen. Mit diesem knappen Resultat ging es in die Pause. Eiken startete sehr gut in die zweite Halbzeit, denn bereits in der 49. Minute war es Marc Troller, der den Treffer zum 1:1 erzielen konnte. Nur gerade sieben Minuten später war es wiederum Marc Troller, der gar den 2:1-Führungstreffer erzielen konnte. In der 81. Minute erzielte Florian Cadraku das 3:1. In der 88. Minute verkürzte Liestal noch auf 2:3, die Eiker konnten dieses Resultat bis zum Schluss halten. (mgt)