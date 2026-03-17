FC Eiken mit einem Remis zum Rückrundenstart

Die 1. Mannschaft des FC Eiken reiste am vergangenen Samstag nach Muttenz. Das erste 4. Liga-Rückrundenspiel fand beim SV Muttenz auf Kunstrasen statt. Die Fricktaler mussten leider mit einem Rumpfteam antreten, infolge Krankheit, Verletzungen, Ferien sowie Privatterminen. Doch die ...

Die 1. Mannschaft des FC Eiken reiste am vergangenen Samstag nach Muttenz. Das erste 4. Liga-Rückrundenspiel fand beim SV Muttenz auf Kunstrasen statt. Die Fricktaler mussten leider mit einem Rumpfteam antreten, infolge Krankheit, Verletzungen, Ferien sowie Privatterminen. Doch die zwölf Spieler des FC Eiken machten ihre Sache gut. In einer ausgeglichenen Partie, wo beide Mannschaften mehrere Grosschancen ausliessen, war es Hugo Mangnus der kurz vor der Halbzeitpause den 1:0-Führungstreffer erzielen konnte. Mit dieser knappen Führung für die Eiker ging es in die Pause.

In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild: Beide Mannschaften hatten mehrere Chancen, aber erst in der 74. Minute gelang es Kevin Henimann den Ausgleichstreffer zu erzielen. Dieses Resultat entsprach auch dem Spielverlauf und die beiden Mannschaften trennten sich mit diesem gerechten Remis.

Bereits am kommenden Samstag steht das erste Heimspiel in diesem Jahr auf dem Programm. Um 18 Uhr ist auf den Sportanlagen Netzi in Eiken die Spitzenmannschaft FC Frenkendorf zu Gast. (mgt)