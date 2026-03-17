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FC Eiken mit einem Remis zum Rückrundenstart

  17.03.2026 Eiken

Die 1. Mannschaft des FC Eiken reiste am vergangenen Samstag nach Muttenz. Das erste 4. Liga-Rückrundenspiel fand beim SV Muttenz auf Kunstrasen statt. Die Fricktaler mussten leider mit einem Rumpfteam antreten, infolge Krankheit, Verletzungen, Ferien sowie Privatterminen. Doch die ...

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